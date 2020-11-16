搶攻後疫情時代餐飲消費商機，華泰大飯店集團再創全新館外餐飲新品牌「華漾 Dim Sum」，位在環球購物中心桃園A8的港式飲茶新餐廳將於11月20日開幕。為慶祝開幕，自開幕日11月20日至11月29日，每段餐期前15組用餐客人即可當場獲贈「水晶鮮蝦餃」一份，送完為止。同時餐廳並推出「滿千送百」活動，凡內用單筆消費折扣後滿一千元，即贈送一百元招待券一張，以此類推，於下次消費使用。

此外，12月31日前於華泰大飯店集團LINE貼文領取優惠或輸入「優惠券」，即可領取每日甜湯一份；凡加入環球購物中心會員，至「華漾 Dim Sum」即可享有95折優惠。

「華漾 Dim Sum」港式飲茶為華泰大飯店集團旗下最新升級餐飲品牌，標榜用餐環境具質感、港點傳統精緻，餐廳整體設計風格清新明亮，大片白色系牆面及桌面，搭配典雅木灰色裝飾，點綴鏡面及燈飾，打造出輕鬆寫意的用餐氛圍。料理則以「現包現蒸」、「傳統道地」、「精緻質感」為訴求，由具30年經驗的華泰大飯店集團中餐品牌廚藝總監黃傳明親自監督選材及料理流程，堅持讓消費者每一口都吃得到用心挑選食材的新鮮與職人師傅手工的細膩。

「華漾」品牌成立於2004年，品牌初期以港式飲茶、道地粵菜，以及喜筵宴會為主，2017年，全店以港式點心為主的「華漾 華泰名品城店」於桃園華泰名品城內開幕，提供逛街購物的饕客們一處必吃美食餐廳，也確立華漾以精緻港點為主力的走向。2020年，華漾進行品牌再造，升級為「華漾 Dim Sum」，深具質感的裝潢設計、呈盤餐具，將傳統港點以極具新意的樣貌呈現，輕鬆寫意的氛圍，無論雙人約會、三五好友、中小家庭，在「華漾 Dim Sum」都能細細感受到港式點心的美味，以及正統飯店級的貼心服務。

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