德淵（4720）因高階口罩熔噴過濾材料、防疫產業用熱熔膠大幅成長，繼第二季轉虧為盈後，第三季稅後淨利3720萬元，交出季增117％、年增346％佳績，EPS0.42元，賺贏上半年。

該公司累計前三季稅後淨利4300萬元，年成長率19％，每股純益0.48元。

德淵第一季普遍受COVID-19疫情影響而虧損，但第二季因高階口罩熔噴過濾材料、防疫產業用熱熔膠大幅成長下轉虧為盈，受惠台灣及大陸防疫成效較歐美國家顯著，在兩岸內需市場的強勁需求下，電子用之特化產品轉旺及熱熔膠產品需求回溫，該公司第三季單季毛利率已提升到24.2％，創近十年來單季新高。

展望第四季，德淵表示，在台灣及中國大陸市場持續回溫及大陸環保法規趨於嚴格下，對於熱熔膠及高階特用化學品的需求轉強，該公司在兩岸都有符合當地環保法規之生產基地，營收與獲利預期將維持向上局勢。

(工商 )