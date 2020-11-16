林柏宏在新戲《大債時代》詮釋Youtuber。（公視提供）

林柏宏Youtube頻道邀請同劇演員陳昊森當來賓。（公視提供）

曾獲得第53屆金馬獎最佳男配角獎的林柏宏，近年來戲路大開，在電影《怪胎》飾演強迫症患者而入圍本屆金馬獎最佳男主角獎，又在公視最新迷你劇集《大債時代》中挑戰詮釋Youtuber角色，戲外還實際開設頻道成了名符其實的Youtuber，讓不適應快節奏講話方式的林柏宏大嘆：「Youtuber真的不好當！」

林柏宏這次在新戲《大債時代》中，飾演青年創業家楊大器，同時也經營理財Youtube頻道。這樣的角色設定不僅只在戲劇中呈現，現實中林柏宏為了幫戲劇宣傳，特地延伸到戲外拍成了一系列「大楊先生的賺大洋俱樂部」網路影片，以趣味的方式來教大家各種賺錢小知識。

林柏宏表示劇中角色楊大器，比自己私底下的個性活潑很多，講話速度要像機關槍一樣又快又清晰，因此每次在錄影片時，對於需要維持情緒的嗨度，或是記好台詞真的很不容易，深刻體會到隔行如隔山。

「當Youtuber真的是一件非常不容易的事情，需要非常多的能力，例如要能一個人自言自語又能言之有物、講得有趣又要很High，還要充滿新點子，隨時因應社會趨勢拍出各種影片，我覺得這完全是另一個專業」，笑稱這次因為拍攝過程經歷太多NG狀況，像是隨時會有突發狀況、與來賓互動等，覺得當Youtuber的心理素質可能要比當演員還要強大。

林柏宏也提到因為演了《大債時代》，收到很多人以及同劇演員李霈瑜稱讚他很適合當一位Youtuber，「非常開心能因為這個戲劇角色的關係，而有機會在網路上用另一種形象跟大家互動，對我來說也是一個很有趣的練習。」對於是否有考慮在未來開設自己的頻道，當一個真正的Youtuber？林柏宏表示會再審慎考慮，畢竟這身份需要具備的能力太多，自己還需要時間慢慢培養。

(中時 )