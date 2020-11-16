據德媒報導，德國各大民營移動網路服務供應商將陸續放棄在核心網中使用華為的5G設備，雖然德國官方尚未宣佈禁用華為5G設備，但各大網路供應商已經實質拋棄華為5G技術，這意味著華為5G已在德國正式出局。

《德國之聲》引述《星期日世界報》指出，華為在德國的5G核心網路中將不再扮演任何角色。雖然華為5G設備還在德國政壇上討論，但是各大民營網路運營商已經提前做出了決定。

雖然德國官方尚未禁用華為，但民間業者已主動放棄華為5G進入其核心網絡。（圖／華為官網）

報導稱，確定的消息顯示德國沃達豐（Vodafone）集團已經徹底移除移動通訊核心網路中的華為設備和技術，德國電信總裁赫特格斯(Tim Höttges)亦已表態，該公司將於2020年年底前完成相同的動作。

《星期日世界報》指出，沃達豐和德國電信在核心移動網路中全面放棄華為的同時，德國另一大電信公司Telefónica的核心網路中仍然使用了華為的設備和技術。但是該公司將於2021年啟動獨立研發的5G系統，提供其核心網路技術將不再是華為，而是其瑞典的競爭者愛立信。

根據德國統計網站Statista的資料，沃達豐、德國電信和Telefónica目前在德國移動通訊領域的市場份額接近100%。

報導說，如果仔細觀察，會發現《星期日世界報》報導的消息其實並不新。在過去一年多有關華為的爭議中，德國各大電信運營商就一直強調，華為的設備原則上主要運用於外周網(比如移動基站)，在核心網中很少使用。《星期日世界報》的報導只是更加明確了德國核心移動網路徹底告別華為技術的時間表。華為德國公關部主任宋可騰(Carsten Senz)也確認這一說法，指出先前華為在德國就沒有參與核心網路的構建。

目前，德國內政部下屬的聯邦資訊安全署(BSI)負責對5G網路設備進行技術層面的安全審查，確保投用的設備中不含「後門」程式等安全隱患。而根據今年10月德國聯邦政府計畫，今後關鍵設備還要經受政治審核，由內政部、外交部、經濟部負責聯合評估總體政治局勢，並由德國聯邦情報局對具體的政治風險進行鑒定。因此，今後華為是否能參與某一德國境內的5G建設專案，將很大程度上取決於德國聯邦情報局的政治判斷。該機構近年來曾多次指出，所有的大陸企業都擺脫不了中國政府以及中國共產黨的影響。

(中時新聞網)