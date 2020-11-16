軍事新聞網站「Military.com」15日報導，僅管川普執政末期五角大廈高層大換血，甚至連艾斯培都慘遭川普炒魷魚，加上海軍維修與造船等諸多問題，艾斯培留下的「2045戰鬥部隊」計畫(人稱500艦隊計畫)恐怕面臨重重挑戰；但海軍仍矢言完成，絕沒有人去政息的問題存在。

報導中指出，雖然艾斯培已離開五角大廈，且多名文職高層遭到替換，但500艦隊計畫仍完整無缺且持續進行中。海軍海上系統司令部指揮官加利尼斯(William Galinis)表示，目前仍無任何跡象足以證實該計畫將束之高閣。

加利尼斯強調，「目前仍未有任何變化。未來將著重在觀察情勢如何發展，但現階段該計畫真的沒有任何變動」。

美海軍500艦隊計畫分析

「2045戰鬥部隊」為前國防部長艾斯培雄心萬丈的計畫。該計畫要在2045年以前，讓海軍載人、無人艦艇數增加至500艘，幾為現在艦艇數量的2倍。然而，造艦預算、海軍的維修能力、後勤補給等問題，遠較高層大換血更容易讓該計畫胎死腹中。

對海軍而言，全美僅有7個造船廠能興建大型或吃水深的海軍軍艦，加上每座造船廠都僅負責建造特定艦艇，導致造船能力大受挑戰；此外，修船能量的不足，常讓艦艇只能泡在港口裡枯等，卻始終排不到乾塢維修。相較於艾斯培離職，這些因素對「2045戰鬥部隊」來說更為傷筋動骨。

加利尼斯表示，「2045戰鬥部隊」的基本想定與需求都符合現今情勢的判斷；因此不存在人去政息的問題，只需要考慮如何完成該計畫。

面對中國大陸「麻煩、明目張膽而又破壞印太地區穩定的行動」，以及中共計畫於2049年晉身「世界級軍事強權」；甚至是俄國潛艦在大西洋、破冰船在北極圈的頻繁「現身」，「2045戰鬥部隊」旨在擴大美國海軍的數量規模，以避免海軍艦艇數量不足而在前述挑戰中疲於奔命。

艾斯培曾說過，該計畫每年要建造3艘維吉尼亞級潛艦；但加利尼斯坦承，以美方現在的造船能力，恐怕是「阿婆生子真拼」。

其解釋，光是如何將維吉尼亞級潛艦從每年2艘過渡至每年3艘，所需要的資源、預算、技工等就已是海軍能力的一大挑戰。部分能力問題不僅來自造船廠，而是補給基地的問題，海軍目前最需要的是焊工、電工與機工。

不過，有挑戰就有機會，「2045戰鬥部隊」計畫生產140艘到240艘無人艦艇，對海軍而言無疑是新契機。由於無人艦較傳統載人艦艇較小，海軍可選擇過去未曾效力過的中小型船廠協助造艦。加利尼斯相信，藉由掌握類似機會並努力，500艦隊計畫不會是空中閣樓。

(中時新聞網)