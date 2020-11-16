陸演員俞灝明，當年與Selina拍攝《我和春天有個約會》時，因為爆破意外，余灝明和Selina皆有大面積的燒傷；Selina經多次治療、復健後，終於能如常人一般生活；燒傷面積達到39%的余灝明，燒傷程度達到「深二度」，這也不得不讓他暫別演藝圈進行治療。

拍攝《那年花開月正圓》時 還能清楚見到俞灝明臉書的疤痕 (圖/ 翻攝自網路)

經歷將近3年的復健之路。2013年跨年夜復出時，俞灝明一言不發，獻唱《其實我還好》讓許多人淚崩，雖然燒傷事件過去近3年了，但是仍然給他留下難以言喻的傷痛。經過多次修復手術的他，從照片中仍能清楚的看到面部的疤痕。

近些年，遠赴韓國進行修復手術的他，疤痕已漸漸消失不見，俞灝明在微博上，開始曬出自己的素顏照，這也讓許多網友支持他的粉絲為他感到高興，不僅疤痕淡了，從前那個陽光男孩也回來了！

經過多次的修復手術 俞灝明更顯自信 (圖/ 翻攝自微博)

漸漸回到螢幕上的他，近年也接演不少好戲，不論是《那年花開月正圓》裡的杜明禮，還是《大明風華》裡的朱高煦，其精湛的演技也圈了不少粉絲；曾與他合作過的演員也說：「在第一次的合作中他的確心理還有一些障礙，但現在狀態已經越來越好，內心逐漸變得強大。」

(中時新聞網)