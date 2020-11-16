耳機代工廠安普新（6743）預計在12月中由興櫃轉上市，董事長黃常青表示，從今年7月到明年1月都有電競耳機與TWS耳機有量的機種量產，加上越南一廠已經投產，是近期營運最大成長動能。法人則樂觀預估，今年營收可望超過50億元，明年營收最少成長一倍、至百億元以上，不排除能上看150億元，毛利率則有機會保住25％、與今年相去不遠。

安普新是耳機組裝代工廠，安普新前三季營收雖然只有同業美律的一半左右，但以第三季毛利率來說，安普新有26.11％、美律僅有12.92％，毛利率明顯高於同業不少。對此，安普新董事長黃常青表示，安普新除了單體這類電聲元件自己做之外，連模具、塑膠射出、線材、彩色油墨等這些同業會外購的零組件與包材，安普新都是一條龍自製，是安普新擁有成本競爭力的關鍵，因而有「台商怕陸廠、陸廠怕安普新」的說法，而安普新許多電競耳機代工訂單，都是從中國競爭對手那邊搶過來。

目前安普新主要營收來源是電競耳機，黃常青表示，全球前八大電競周邊品牌中，有六個都是安普新的客戶，音樂／TWS耳機今年營收占比低於1成，不過隨著安普新打入美國主要TWS耳機品牌下，TWS耳機出貨量成長性超越電競耳機，明年音樂／TWS耳機營收占比將激增至35～40％。

而在產能規劃方面，黃常青表示，在中美貿易戰與中印關係緊張下，中國產品出口至許多地方都會被課徵關稅，安普新因而去年下半年緊急啟動越南廠建廠計畫，並在今年3月正式投產，目前越南廠已有4000多名員工，由於從7月到明年1月都有客戶衝量的新訂單投產，安普新繼9月擴充SMT線與組裝線之後，12月還要再購置SMT線與塑膠射出成型機，以因應訂單需求。

法人則表示，安普新在TWS耳機與電競耳機訂單快速成長下，不僅今年營收應能順利達到50億元以上，明年營收更可望倍增、超過100億元，如果一切順利不排除能挑戰150億元，在營收快速成長下，毛利率會下滑，但在一條龍作業下，或許有機會能守住25％。

(工商 )