國民黨今晚在臉書分專指出，行政院前發言人丁怡銘雖請辭下台，但從頭到尾都把責任推給在野黨，認為在野黨在刻意政治操作，但整起事件，從政院召開記者會、拿假資訊攻擊民間店家，遭到店家公布數據打臉。從頭到尾國民黨都不曾介入其中，現在居然反過來責怪在野黨政治操作？甩鍋牽拖不願負責，民進黨不想負責可以不用執政！

國民黨說，行政院為了捍衛萊豬，不惜拿假資訊造謠生事，而行政院資源被用來製作側翼圖文，在第一時間就透過親綠側翼網軍散播，不但嚴重違反行政不中立，更有散播食安假消息的疑慮，既造成民間店家損失，也讓人民對飲食安全產生疑慮，丁怡銘雖然請辭下台，卻完全沒有對這些問題作出澄清，突顯民進黨根本不知道自己的問題出在哪，更不了解人民對政府的質疑是什麼。

國民黨指出，從蔡政府過去的作風來看，民進黨人士越是出包，官就做的越大，早就已經被外界譏諷是「升官發財請走此路」！而且現在更爆出，外交部國際傳播司被迫搬離原本的辦公室，就是因為要騰出空間，讓唐鳳跟丁怡銘的小編部隊進駐！這是不是代表行政院的小編部隊越做越大，未來要更明目張膽的指揮側翼網軍、拿行政資源打擊異己？

國民黨強調，行政院一直堅稱自己所做圖文，是為了替政策進行辯護，但是行政院無法解釋為什麼這些圖文是由側翼網軍流傳，而非行政院官方粉專。這些澄清內容，除了不斷牽拖前朝、攻擊在野黨以外，到底哪裡有針對國人的疑惑進行解釋？民進黨現在千方百計的要逼人民吃萊豬，國民除了持續在立院抗爭以外，更需要大家的支持，11／22我們一起站出來，向蔡政府討公道！堅守立場，拒萊豬、護食安，邀請大家一起站出來！登記參戰：https：／／chichen.org／zzJWd

(中時 )