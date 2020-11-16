美國大選後，原本被視為立場偏向川普的「福斯新聞」（Fox News）迅速宣布民主黨總統候選人拜登當選，自此與總統川普的關係日益惡化。《華爾街日報》15日引述消息人士說法報導，與共和黨全國委員會關係密切的私募股權公司「希克斯投資公司」（Hicks Equity Partners）正在洽商收購另一保守派媒體Newsmax，準備跟福斯打對台。

知情人士透露，希克斯投資公司過去數個月內多次開會討論收購Newsmax，還計畫推出網路串流服務，目前希望募資至少2億美元。該公司由川普支持者希克斯（Thomas Hicks）成立，希克斯的兒子小希克斯（Thomas Hicks Jr.）則是共和黨全國委員會聯合主席。

尼爾森收視率調查公司（Nielsen）數據顯示，Newsmax收視率自大選日後大幅上升，大選周黃金時段約有22.3萬名觀眾，比上周大幅躍升156%，上周四晚上7到8時黃金時段突破100萬觀眾，是同時段福斯的一半，表示該台已成功吸引川普支持者收看。

Newsmax行政總裁魯迪（Chris Ruddy）則表示，該台近年收到不少投資或收購邀請，但強調尚未與希克斯投資公司敲定任何協議，「如果他們真的打著我們的名號募資，此舉完全不恰當」，他也重申，該台並無意願成為「川普電視台」。

(中時 )