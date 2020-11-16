中央銀行公布10月銀行辦理人民幣業務概況，雖然總餘額當月小幅增加人民幣2.45億元（以下單位均是人民幣）至2,353.67億元，但DBU（外匯指定銀行）續減2.09億元至2,063.44億元，創80個月新低紀錄。

根據央行統計的10月DBU人民幣存款餘額減少，央行官員表示，存款餘額減少主要在定存減少，大於活存增加的金額，其中法人戶為持平，大多數因個人戶存款減少。定存減少方面，法人戶的資金轉往人民幣計價基金，或轉換回新台幣，個人戶則是定存到期不續存，轉換至其他較高收益的人民幣計價投資型商品。OBU（國際金融業務分行）則是增加4.54億元至290.23億元，主要是廠商貨款及股利收益匯回。

央行官員指出，最新11月16日國銀人民幣存款優惠最高利率，1個月期利率停留在3.05％，主要是特定銀行多幣別優惠專案，3個月略下降至1.7％，其他6個月、9個月及1年期利率，與9月底相比均上調，各來到2.2％、1.8％、2.3％。另中銀台北分行專案優惠存款利率，11月16日1個月、3個月、6個月、9個月、1年期利率各為2.4％、2.63％、2.66％、2.68％、2.7％，平均上調0.16～0.33個百分點。

10月匯款總額減少156.8億元至1,142.18億元，央行官員解釋，主要因三角貿易支付貨款減少，及廠商資金調度的結果。

台灣人民幣存款餘額，在主要離岸市場續居第二位，僅次於香港至9月底的6,679億元，高於新加坡（每季公告）至6月底的1,020億元，及南韓至9月底的111億元。

(工商 )