桃園區中聖里2016年將街貓彩繪上里內的變電箱，成隨處可見的「貓咪藝術」，並宣導動保觀念，孰料近日中山路沿線變電箱竟從彩色變灰白，武陵高中紀念已離世的校狗也消逝，讓部分里民和學生都氣憤不解，台電坦言未完善溝通，未來有特殊彩繪將徵詢後才施作塗裝。

桃園區中聖里積極推廣社區TNVR，是名聞遐邇的人貓共存友善社區，里長崔美瑛有鑑於里內街貓陸續因年邁離世，2016年經台電同意，把里貓繪上社區所有變電箱，紀念一個個動人故事，獲得廣大迴響，連外縣市都來取經，孰料崔周六突然接獲志工通知，中山路沿線的變電箱一夕從彩色變灰白，武陵高中天橋下紀念已離世的校狗「大白」彩繪也遭塗銷。

桃園區中聖里2016年將街貓彩繪上里內的變電箱，成隨處可見的「貓咪藝術」，孰料近日中山路沿線變電箱竟從彩色變灰白，武陵高中天橋下紀念已離世的校狗圖畫也消逝。（崔美瑛提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園區中聖里2016年將街貓彩繪上里內的變電箱，成隨處可見的「貓咪藝術」，宣導動保觀念，孰料近日中山路沿線變電箱竟從彩色變灰白。（蔡依珍攝）

桃園區中聖里2016年將街貓彩繪上里內的變電箱，成隨處可見的「貓咪藝術」，宣導動保觀念，孰料近日中山路沿線變電箱竟從彩色變灰白。（崔美瑛提供／蔡依珍桃園傳真）

崔美瑛說，四處詢問才獲悉桃市府想師法新竹市走「極簡風」，但自己身為里長卻完全未被告知，不但未獲尊重，也讓她痛批「畫虎不成反類犬」，市府不思改變市容、減少髒亂，卻把繽紛變灰白，強調摩登女子配極簡風是潮流，鄉下大媽可能就變寒酸，直指完工後的變電箱底座仍維持現狀，黃黑相間且部分油漆已斑駁，諷刺看不懂市府的「新美學」，也透露接獲許多里民和武陵師生抗議訊息。

台電表示，10月初開始配合市府「市容改善」計畫，在市府特區、台1線等路段試辦重新塗裝，已完成楊梅、中壢及市府特區，獲悉誤塗後已向里民致歉，總計有3處，未來如遇特殊彩繪，將充分溝通後再施作。

桃市府新聞處長詹賀舜表示，電箱屬台電的財產，市府尊重台電的規畫，但強調市府從未要求統一規格，樂見市民一起推動市容，尤其部分區里的電箱彩繪已成為該地特色，希望未來台電在美化時，先跟里長和里民溝通再調整，市府也會全力協助。

(中時 )