新冠疫苗再傳捷報！ 美國莫德納疫苗有效性高達94.5％ 20:162020/11/16 中時 施施 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國莫德納生物技術公司（Moderna）16日宣布，根據後期臨床試驗的中期資料，其新冠肺炎實驗疫苗達到94.5％的有效性，成為本周內第2家傳出捷報的美國藥廠。（示意圖／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國莫德納生物技術公司（Moderna）16日宣布，根據後期臨床試驗的中期資料，其新冠肺炎實驗疫苗達到94.5％的有效性，成為本周內第2家傳出捷報的美國藥廠。 (中時 ) #美國 #莫德納 #新冠肺炎 #有效性 #疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際社會》BioNTech執行長：疫苗有效性50％ 明年冬天回歸正常生活 15:052020/11/16 財經 《國際油價》利比亞油增 美油期貨跌近2.5％ 10:162020/11/16 財經 資金動能充沛 10月投信基金規模史上第二高 17:492020/11/16 財經 《台北股市》11月外資千億金援 類股輪動、台股跑起來 15:222020/11/16 財經 疫苗最快明年問世 專家曝1隱憂：台灣人不敢打 11:352020/11/16 生活 拜登防疫顧問獻策 控制疫情 全美應封鎖4到6周 04:102020/11/16 全球財經 衛福部公開招募疫苗受試者 藍委批：帶頭遊走法律邊緣 11:532020/11/16 政治 輝瑞疫苗能阻90％感染 鍾南山：大陸疫苗也差不多 15:062020/11/16 兩岸 《國際金融》看好OPEC＋繼續減產 油價反彈走高 11:412020/11/16 財經 《基金》史上第二高 投信基金規模達4.43兆 11:072020/11/16 財經 國際熱門新聞 新冠疫苗再傳捷報！ 美國莫德納疫苗有效性高達94.5％ - 國際 澳洲空姐接種陸新冠疫苗 回國卻傻眼了 - 國際 川普突又宣告贏得大選 推特秒打臉 - 國際 莫德納新冠疫苗 保護力94.5％ 普通冷藏即可 - 健康 RCEP簽署 金融時報：具突破「美國包圍網」重大意義 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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