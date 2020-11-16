富邦悍將高國輝今年擺脫傷勢困擾，敲出25發全壘打，繳出近4年最佳成績，獲選東山再起獎，回想當初因傷復健的困難階段他忍不住淚崩，還自曝當初曾因反覆傷勢動過退休念頭，而他除了感謝一路來幫助過他的人外，更感謝一直努力的自己，也向外界宣告：「我回來了！」

高國輝在2014年至2016年間完成中職全壘打王3連霸，但是近年受到傷勢影響出賽，連帶成績上表現不如預期。

今年他在季中又碰上腰傷攪局，但他重新回到球場，下半季表現更加火燙，本季共出賽97場、343打數敲104安、25支全壘打、70分打點，寫下近4年最佳成績，成為繼潘威倫後，第二位獲得此獎的球員。

高國輝受訪時將未在台上講完的得獎感言念完，但也讓他想起因傷陷入無限循環的復健之路而忍不住淚崩，「因為過去幾年每次表現好就受傷，會讓人覺得容易洩氣，過程中有許多波折，但有很多人幫助我，給我很多信心，很多事情只有自己了解那種心酸。」

過去高國輝是頒獎典禮常客，但近幾年卻一直受到傷勢困擾，讓他連健康出賽都成為奢望，也連帶影響到自己的情緒，他自嘲說：「甚至懷疑自己是不是有憂鬱症。」也一度因此動了結束球員生涯的念頭。

富邦悍將高國輝拿下東山再起獎，想起復健心酸忍不住淚崩。（毛琬婷攝）

「今年開始前本來想說如果打不好就結束就好。」高國輝表示，自己近年來受到傷勢困擾，就算是季末做了很多準備，但隔年成績仍不理想，甚至還要被球迷嘲笑，覺得越想越不甘心，很多情緒放在心裡無法發洩出來。

而他成功度過一次次的傷勢挑戰，成功找回昔日長打本色，拿下這座獎也讓高國輝更能理解要用什麼心態去迎接明年球季，「以前覺得拿獎很理所當然，表現好就有機會拿獎，但不知道為什麼現在變成這麼難，想要健康出賽會因為身體關係要從頭開始，會覺得很累，還是希望明年能保持這種感覺，繼續努力。」

(中時 )