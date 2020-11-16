搶攻冬季國旅度假商機，台北君悅酒店與台中日月千禧酒店聯手推出客房套票閃購活動，自11月23日起至12月6日止，凡透過台北君悅酒店官網欲訂「禧．悅雙城漫遊」平日住房專案，並於2021年5月31日前入住，即可以8,888元的價格，下榻兩家飯店、暢遊台北與台中。

台北君悅酒店總經理陳隆慶指出，每年入冬至農曆春節間是出國旅遊的旺季，但今年由於疫情蔓延，民眾無法出國，國旅因而受惠，台北君悅酒店於開業30週年之際，首度與台中日月千禧跨品牌聯手限量推出雙城住宿套票，於年底前再衝一波，預估可增加約一成左右的客房業績。

「禧．悅雙城漫遊」專案包含台北君悅酒店君悅客房住宿一晚，客房mini bar免費取用（不含酒精飲料）及凱菲屋自助早餐2客，與台中日月千禧酒店日月客房住宿一晚及Soluna饗樂全日餐廳自助早餐2客。2020年12月30日前入住，台北君悅酒店加碼贈送Cheers歡飲廊迎賓調酒2張，並免費升等至君悅景觀客房，盡覽台北101華麗景緻；台中日月千禧酒店亦將提供迎賓調酒2杯，多重優惠。上述住房優惠限平日使用，連假、週末及特定節慶期間，每房需加價NT$1,000。（禁止酒駕．飲酒過量有礙健康）

(工商 )