繼上周輝瑞疫苗傳出好消息後，美國生技大廠Moderna的疫苗試驗也獲得絕佳成效，道瓊期指原先上漲逾300點的表現受到激勵，在台灣時間16日晚間8時許急漲逾500點，該公司股價盤前也大漲逾7%。

截至台北時間16日晚間8點05分，道瓊期指上漲521點或1.77%、暫報29,931點；標普500指數期貨大漲44.88點或1.25%、暫報3,626.88點；那斯達克100指數上漲11.25點或0.09%、暫報11,944.75點。Moderna盤前股價大漲超過10%，至於上周宣布好消息的輝瑞盤前股價則是小跌近2%

Moderna表示，該公司的新冠疫苗第三階段的初步試驗數據顯示，有超過94%有效的優異成績，該公司與美國國家過敏和傳染病研究所(NIAID)合作，替人類面對控制新冠疫情又進一步。

根據最新數據，新冠疫情已經讓全球超過5,440萬人確診，更有超過130萬人因此死亡。Moderna周一表示，其疫苗可在36至46華氏度（標準家用或醫用冰箱的溫度）下穩定長達30天，於負4華氏度下最多可以儲存6個月。相比之下，輝瑞的疫苗的儲存溫度為華氏94度。

輝瑞和BioNTech上周宣布第三期臨驗的疫苗達90%有效的成績，目前除美國、歐洲之外，俄羅斯、大陸也聲稱擁有自己的新冠疫苗，無論成效如何，都一再激勵人類可以儘快從2020年新冠疫情所帶來的風暴脫離的希望。

(中時新聞網)