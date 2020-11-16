美牛零檢出是因「停藥代謝」？ 醫反駁：政府強逼人民吃萊劑！《大新聞大爆卦》完整版(下) 2020.11.16

行政院前發言人丁怡銘，日前指北牛肉麵節冠軍店使用萊牛，遭民眾檢舉散布假消息，但刑事局以丁所言非「惡、假、害」，與假訊息構成要件不符不受理。對此，資深媒體人羅友志先是狠批丁怡銘在演戲，接著他更怒轟刑事局墮落，「一隻好好在天際翱翔的鴿子，和平象徵，幹嘛要做走狗呢？」

羅友志16日在中天政論節目《大新聞大爆掛》中表示，這根本就是在演一齣戲 從頭到尾沒把這當一回事，而丁怡銘在臉書上表示老闆傳簡訊給他，意思是說，人家已經原諒他，他若要在起合情合理，羅友志還直言，這全部都是在鋪梗和演戲。

接著，羅友志質疑刑事局為何不辦丁怡銘，並對刑事局稱丁所言沒有「惡、假、害」感到嗤之以鼻，他還狠嗆刑事局長，「我現在根本看不起你這種人，你就是聽上面辦事的人，我真的氣到，一隻好好在天際翱翔的鴿子，和平象徵，幹嘛要做走狗呢？」

羅友志指出，政院在背後對台北市長柯文哲下毒手，這不叫惡？對於刑事局說這個因為有澄清不是假，說到這邊，羅友志似乎氣到忍不住拍桌，「中國字的邏輯，還得用的你現在說文解字來告訴我？明明是假的，因為解釋過了，就不是假的？假的就是假的，真的就是真的，還有假的我澄清道歉過後變成真的？那就是假嘛」。

羅友志忍不住直言，「如果他是假的就沒必要澄清道歉？刑事局你在教什麼啊？ 那怕是假的你也要趕快道歉、澄清，什麼叫做因為他會澄清，刑事局你到底怎麼了？你是警察欸」，狠批刑事局，「那你現在查假貨幹什？查詐騙幹什麼？你不要查嘛」，說到氣頭上，羅友志還忍不住摔筆。

羅友志對於警方的態度十分傻眼，「這些警察，我跟他們二十幾年了，沒看過這麼墮落，做警察這麼不夠格的，警察肩上的鴿子不配了嘛」。

(中時新聞網)