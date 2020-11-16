一位人夫下班開心帶iPhone 12回家，想沒想到洗完澡後卻看到新手機已被老婆接手，只好乖乖用舊機。(摘自爆怨2公社)

蘋果公司（Apple）上月推出用最新一代5G手機iPhone12掀起一波全球換機潮，買氣至今依舊火燙。一位人夫近日下班後帶著新買的iPhone 12回家，準備讓使用多年的iPhone 6退役。沒想到他一洗完澡，就決定還是乖乖用舊機比較實在。

原PO在臉書「爆怨2公社」上表示，5點下班開開心心帶個iPhone 12回家，想說現役的iPhone 6該退休了，沒想到洗完澡後卻看到新手機已被老婆接手，老婆更向他說「你還是乖乖iPhone 6好了」，讓原PO無可奈何。

對此，網友紛紛表示「先安太座合情合理」、「有了老婆就不该有妄想」、「 要先安太座自己才會平安」、「買來送老婆不是基本的嗎」、「安太歲保一年平安，安太座保餘生平安」、「兄弟相信我，哀12給老婆後，今晚你會有平安夜的」。

不過一位女網友坦言，「我認真的講，是我的話我會生氣，。要用的話可以溝通討論，不是直接拿去用，再說6到現在也已經幾年了，我不太相信老婆的手機會比6還老。」網友也建議原PO「再買一支就好了」、「試著用12 Pro Max換回來，有機會」、「錯在你不該洗澡！」

(中時新聞網)