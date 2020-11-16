據美媒報導，美國近期將在珍珠港海軍造船廠新建一座能夠用於新型潛艇維護的旱塢，還要建造一座大型生產廠房，部分美媒認為，美軍在珍珠港這一大興土木的舉動是為了「對抗大陸」。

該報導稱，美國海軍計劃在珍珠港海軍造船廠建造新的旱塢，這是自二戰以來美軍首次在珍珠港建造新的旱塢，新建的設施將成為一處巨大的潛艇維修基地。美國海軍在今年5月份發布的一份公告中指出，這處船廠設施的建造成本在20億到40億美元之間，此前美國海軍曾表示，為了不斷提升美國在太平洋地區的攻擊型潛艇作戰能力以應對大陸，美軍需要在夏威夷配備4個旱塢，珍珠港海軍造船廠雖然有4個旱塢，但其中的4號旱塢只能用於水面艦艇維護，美國海軍「洛杉磯級」攻擊核潛艇的建造訂單將在2022年完成，使得增加夏威夷旱塢的需求日益迫切。

根據相關官員的說法，3號旱塢即將被淘汰，因為這一旱塢尺寸較小，甚至裝不下美國海軍最新型的「弗吉尼亞」級核潛艇，最新版的弗吉尼亞級核潛艇加長了84英尺（約25公尺），總長度達到460英尺（約140公尺），加長後能夠多帶28枚戰斧導彈，此外，美國海軍預計將在本2030年使用新一代攻擊型核潛艇，其體積將比弗吉尼亞級還要大。

美國海軍近日表示，正在為一個650英尺（約198公尺）長的潛艇用旱塢和濱海廠房設施起草一份環境影響報告，根據美國海軍在今年5月份發布的報告，這兩個大型項目被打包成一個巨額合約，將建造一個超過50萬平方英尺（約4.6公頃）的多層生產設施和一個新旱塢。

美國太平洋司令部聯合情報中心的前作戰主任卡爾·舒斯特對此次工程表示，採用封閉的旱塢可能是為了躲避衛星的「窺探」，一旦建成，這也將是珍珠港首個「有頂棚」的旱塢。

目前珍珠港造船廠的4個旱塢分別建於1919年、1941年、1942年和1943年，新造旱塢的選址就在3號幹船塢旁邊，據美媒報導，大陸的崛起推動了珍珠港造船廠的升級，它將成為首個獲得濱海生產設施的美軍造船廠，這一大型設施將更有助於潛艇的維護，美國海軍對新造旱塢和濱海生產設施的環境影響評估將分析各種可能的選項，建設草案預計將於2021年夏天發布，最終文件會在2022年發布。

不過報導中也提到，珍珠港海軍造船廠的這項現代化改造工作此前就已有規劃，是美國「造船廠基礎設施優化計劃」的一部分，這是一項為期20年、耗資210億美元的計劃，旨在對美國海軍4大造船廠中過時的基礎設施進行升級。負責監管海軍造船廠的美國海軍海上司令部表示，這4座造船廠需要大規模的資本重組和重新配置，以提高艦船核潛艇的及時返回艦隊的能力。

(中時 )