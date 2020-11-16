職安署將鋼鐵相關產業列為高風險對象，桃園勞檢處近期除配合派員實施抽查及增加檢查密度外，更陸續於11月開始邀請勞工人數在200人以上之鋼鐵業者，辦理高階主管自主管理座談會，期許藉由面對面座談，與業者建立良好聯繫管道，以強化各鋼鐵廠之防災及安全衛生自主管理能力，也期望高階主管加強工安落實及防災決心。

桃園勞檢處今（16）日至美亞鋼管廠股份有限公司辦理首場座談會，該公司是台灣第一家專攻鋼管製造工廠，在本市楊梅區設置2廠區，現場勞工人數近300人，且僱用移工超過50人，主要製程包含軋延、擠型、伸線傳統加工及使用化學品脫脂、酸洗、鍍鋅等，如管理不當則有發生火災捲夾、切割、碰撞及接觸化學品等潛在危害。

按鋼鐵業發生重大職災之案件分析，職災的發生，常是管理階層輕忽工安及產線對於安全衛生管控能力不足所致，勞檢處長李賢祥也在此呼籲，事業單位職業安全衛生管理之推動，必須仰賴雇主及高階主管的重視與支持，領導者如果能夠重視工安，自然就能風行草偃，形塑企業良好工安文化，唯有落實自主安全管理，才能有效降低職業災害的發生。

(工商 )