新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，國銀海外踩雷不斷拖累獲利，金管會擔心銀行到處踩雷，金管會都落後不知情，銀行局16日明訂只要海外及大陸授信有八大徵兆出現，要立即通報銀行局，未來在海外、大陸若有被裁罰新台幣100萬元以上、被裁罰可能，或有踩雷、投資損失1,000萬美元以上時，金融機構都需通報重大偶發事件，讓銀行局第一手掌握。

在全球洗錢防制、法遵成本拉高、疫情增溫等情況下，國營海外經營風險大增，金管會修正法規擴大了重大偶發通報範圍。銀行局明訂，海外及大陸地區若有重大信用風險個案事件，經評估債權或投資金額損失達「等值美元一千萬元以上」且符合八大態樣都要通報。

八大情形包括：1、任何一宗債務不依約清償本金或利息、2、企業外部信評遭調降至穆迪Ba3、或標準普爾（S&P）BB-、Fitch BB-或其他同等級信評以下者、3、企業營業停止、中斷或營運發生重大變化、4、擔保物被查封或擔保物滅失、價值減少或不敷擔保債權。

5、企業資產遭法院查封、扣押、凍結等情形，嚴重影響銀行債權、6、企業申請債權債務協議、聲請和解、聲請宣告破產、聲請公司重整、7.企業主要負責人失聯、盜用款項、8、其他經銀行（或聯貸銀行團）認定企業財業務狀況發生重大不利情事致足以影響銀行之債權或投資。

其二，是金控或本國銀行總行獲知其「海外及大陸地區子銀行或分支機構」有受當地主管機關處以等值「新臺幣一百萬元以上罰鍰或其他重大處分」、當地主管機關檢查結果內容有提及「不排除採取進一步措施」、「將保留行政裁罰之權利」或有「調降評等」等，致有受重大處分之虞。今年國銀海外踩雷狀況頻頻已衝擊海外獲利，金管會銀行局16日公布本國銀行海外分支機構最新獲利情況，截至2020年第三季止，國銀海外據點獲利354.8億元，比去年同期衰退近四成（39.1％），連以往的金雞母美國、日本、香港都大幅衰退。獲利減少最多的地區是美國，獲利13.9億元、比去年同期銳減72％；日本減少69.67％及香港衰退34.16％，且還有六處呈現虧損，包括：菲律賓、新加坡、澳門、法國、英國及巴拿馬。

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