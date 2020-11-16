美國Moderna疫苗傳出高達94.5％的有效性，中央疫情指揮中心發言人莊人祥晚間也回應，表示COVAX的第一波清單中並沒有這支Moderna疫苗，但估計第二波會有，至於第二波何時公佈還不確定。

莊人祥指出，Moderna這支疫苗僅需在零下20度的環境中保存，引進可行性與BNT相比較高，指揮中心過去就曾與Moderna接觸，接下來也會進一步了解，也會向廠商爭取引進，但雙方能否談成還必須看對方所能提供的數量、價格以及何時能夠提供。

(中時新聞網)