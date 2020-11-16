Moderna疫苗傳94.5％有效性捷報 指揮中心回應了 20:412020/11/16 中時新聞網 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國Moderna宣布，新冠肺炎實驗疫苗達到94.5％的有效性。（示意圖／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國Moderna疫苗傳出高達94.5％的有效性，中央疫情指揮中心發言人莊人祥晚間也回應，表示COVAX的第一波清單中並沒有這支Moderna疫苗，但估計第二波會有，至於第二波何時公佈還不確定。 莊人祥指出，Moderna這支疫苗僅需在零下20度的環境中保存，引進可行性與BNT相比較高，指揮中心過去就曾與Moderna接觸，接下來也會進一步了解，也會向廠商爭取引進，但雙方能否談成還必須看對方所能提供的數量、價格以及何時能夠提供。 (中時新聞網) #Moderna #新冠疫苗 #莊人祥 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫苗最快明年問世 專家曝1隱憂：台灣人不敢打 11:352020/11/16 生活 拜登防疫顧問獻策 控制疫情 全美應封鎖4到6周 04:102020/11/16 全球財經 新增1境外移入 8天累計26確診 指揮中心下午最新說明 10:242020/11/16 生活 《國際金融》看好OPEC＋繼續減產 油價反彈走高 11:412020/11/16 財經 股價指數期貨贏家專欄－疫苗普及前 生醫仍是焦點 04:102020/11/16 證券．權證 《台北股市》疫情帶動數位經濟 台股今明年企業獲利看增 10:332020/11/16 財經 佛奇籲快點和拜登新團隊合作 大讚他很棒 11:592020/11/16 國際 輝瑞疫苗能阻90％感染 鍾南山：大陸疫苗也差不多 15:062020/11/16 兩岸 採檢陰陰陽陽 可能愈來愈多 04:102020/11/16 生活新聞 新冠疫苗報捷 激勵全球股市 04:102020/11/16 生活新聞 生活熱門新聞 Moderna疫苗傳94.5％有效性捷報 指揮中心回應了 - 生活 30秒躺屍...太極大師馬保國過半年突宣布退出武林 真正原因曝光 - 生活 北上有車了！高鐵宣布晚間加開1列車疏運 - 生活 誠品首清倉 萬物特賣會數十萬件書籍好物1折起 - 生活 秋老虎到！本周飆30度 賈新興曝下波強冷空氣時間 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。