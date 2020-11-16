中國大陸主導的RCEP於本月15日完成簽署，台灣被排除在外，經濟圈普遍評估，將有5大產業受影響，包括石化、紡織、汽車等領域，而經濟部長王美花卻表示，這次降稅自由化程度跟既有自由貿易協定（FTA）相比，對台灣在東協國家中的影響不大。但最新民調卻顯示，有逾6成民眾擔心，台灣競爭力將因此衰退。

RCEP簡介

東協10國與中、日、韓、澳洲和紐西蘭等15國15日簽署「區域全面經濟夥伴協定（RCEP）」，據悉，經歷8年磋商的RCEP旨在降低關稅，以共同原產地規則加強供應鏈，並編纂新電子商務規則。生效後將成全球人口最多（涵蓋世界3分之1人口）、GDP和貿易額占全球3成的超級自貿區，也是中、日、韓締結的首個貿易協定。

對於RCEP衝擊，王美花指出，初步了解RCEP降稅幅度、自由化程度，與現有幾個FTA相較增加不多，降稅期程10～20年才會陸續反映，且RCEP各成員國彼此本就有FTA，包含東協與大陸、日本、南韓、紐澳等，這次降稅自由化幅度與既有FTA差距並不多，評估這次RCEP對我在東協，影響相對沒這麼大。

RCEP對五大產業影響。

但官方口中的影響不大，台經院研究九所所長譚瑾瑜引述國際知名智庫研究卻有不同看法。「彼特森國際經濟研究所（PIIE）」模擬有無加入RCEP、CPTPP，到2030年時對各國實質所得及出口的影響，研究點出，台灣若未加入RCEP，對經濟衝擊將較未參與CPTPP為大。到2030年時，會使我出口減少80億美元(約2300億台幣)，實質所得減少30億美元。

網路媒體《Yahoo雅虎》也針對「台灣未能加入RCEP」進行民調，以「台灣未能加入RCEP，你擔不擔心台灣的國際競爭力減弱？」為題，調查結果發現，表示「非常擔心」的佔37.0%、「還算擔心」的佔25.8%，表示「不太擔心」的佔14.9%，認為「非常不擔心」的僅佔5%「不知道/沒意見」的佔17.3%。有慈可發現，表示擔心的網友達到62.8%。此次民調總計有逾1.5萬名網友參與投票，調查期間為11月16日至21日。

RCEP簽署，台灣遭排除在外。(圖/YAHOO線上投票)

(中時新聞網)