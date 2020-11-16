SpaceX載人太空船升空 開啟太空商業化時代 20:512020/11/16 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 特斯拉執行長穆斯克旗下的太空探索科技公司（SpaceX），在美國航太總署（NASA）認證下執行Crew-1任務，15日（台北時間16日上午）成功發射「獵鷹9號」（Falcon 9）火箭升空，將搭載4名太空人的「飛龍號」（Crew Dragon）太空船送上國際太空站，豎立首次商業載人飛行的里程碑，為開啟太空商業化時代鋪路。 (工商 ) #SpaceX #開啟 #商業化 #時代 #Crew 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《生醫股》太景新藥太捷信靜脈輸液領證 對抗耐藥性危機 16:302020/11/16 財經 啟動資產活化 拚建全球首批循環經濟建築 04:102020/11/16 財經要聞 大興機場新服務 外賣直送登機口 04:102020/11/16 兩岸新聞 陸首批4檔科創50ETF上市 迎指數新時代 12:512020/11/16 兩岸 寶雅攜聚泰 搶口罩客製化商機 04:102020/11/16 產業．科技 塑化專業廠 擴大多元利基產品 04:102020/11/16 財經要聞 中日韓開啟東北亞整合 04:102020/11/16 時論廣場 太捷信靜脈輸液領證 太景營運吃大補丸 15:492020/11/16 財經 印度缺席釀隱憂 三角關係複雜化 04:102020/11/16 產業特刊 專家傳真－大企業與新創的合作案例 ─五星級酒店x多樣化新創場地平台 04:102020/11/16 專題周報 財經熱門新聞 台灣成孤鳥 高雄傳產聚落慘了 - 日報 存股族小心 這檔金融股要打呆帳 專家爆2大要害 - 財經 陸企5年前誇口「買下台灣所有半導體廠」現怎樣了？謝金河曝驚人變化 - 財經 2關鍵原因 傳蘋果部分肥單 將被台積電死敵搶走 - 財經 紓困4.0來了！製造業補貼薪資與營運156億 即日起申請至2／1 - 財經 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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