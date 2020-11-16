特斯拉執行長穆斯克旗下的太空探索科技公司（SpaceX），在美國航太總署（NASA）認證下執行Crew-1任務，15日（台北時間16日上午）成功發射「獵鷹9號」（Falcon 9）火箭升空，將搭載4名太空人的「飛龍號」（Crew Dragon）太空船送上國際太空站，豎立首次商業載人飛行的里程碑，為開啟太空商業化時代鋪路。

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