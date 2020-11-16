歷經戰後最慘衰退後，日本第三季經濟受惠於出口和內需消費好轉，喜迎四個季度以來首見的正成長，增幅不僅優於預期，更創下40年最強增勢，顯見日本經濟正逐漸從疫情打擊中復元。受此激勵，日股攀上逾29年來收盤最高點。

日經225指數16日收盤勁揚2.05％，收高在25,906.93點，寫下1991年6月來收盤新高。日圓微升至104.49兌1美元，日圓匯價上周才繳出6月初來最差單周表現。

日本內閣府周一公布，第三季（7-9月）國內生產毛額（GDP）季增年率21.4％，超出市場的預估中值18.9％，四個季度來首見由負轉正，也是自1980年有可比較數據以來的最大增幅。受防疫封鎖措施重創消費的影響，日本第二季GDP劇烈萎縮28.8％。

與前季相比，Q3GDP擴張5％，強過預估的季增率4.4％，宣告脫離衰退泥淖。

日本Q3經濟強勢反彈，多虧在整體經濟占比超過5成的私人消費回溫，較Q2增長4.7％。Q2民間消費礙於封城抗疫措施而急凍。

出口也幫了日本經濟一把。上季外部需求（出口減進口）貢獻GDP成長2.9個百分點，歸因於海外需求回升，日本出口獲拉抬7％。

不過Q3的資本支出仍下滑3.4％，連續2個季度縮減，意味新冠疫情帶來的不確定性，還是持續衝擊企業信心。

經濟再生擔當大臣西村康稔表示，日本尚有超過30兆日圓的產出負缺口，當中部分須靠正在研議的新刺激方案來填補。日相菅義偉指示內閣再提刺激方案，分析師估計金額介於10至30兆日圓。

為緩解這場全球公衛危機造成的經濟創痛，日本政府迄至目前已推出總規模2.2兆日圓的振興方案，內容包括發放現金給一般家庭、提供中小企業貸款。

儘管日本近幾個月來浮現若干回春跡象，分析師仍預期該全球第三大經濟體，本財年（截至明年3月底）經濟萎縮5.6％，恐怕還要數年時間才能回復到疫情前的水準。

(工商 )