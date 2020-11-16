LEXUS總代理和泰汽車（2207）16日上市全新改款IS轎跑車。和泰車介紹，全新IS除A柱以外，其餘鈑件均重新設計，並引進新製造技術，將IS車身線條刻劃得更加豐富與銳利，並換上新設計的Spindle Grille水箱護罩，讓IS辨識度大幅進化。

為強化新改款IS的運動性，原廠除追加車身焊點，並透過重新設計之鈑件來強化車體剛性，也對懸吊系統進行輕量化工程與設定優化，讓IS能承受更高的過彎G值並提高轉向反應性。此外，升級導入Swing Valve機械式可變阻尼（一般車型專屬）與AVS可變式阻尼（F SPORT專屬），同步提升操駕穩定性與行車舒適性，更導入ACA主動式轉向輔助系統，當車輛產生轉向不足時，可協助將車輛修正至正確行駛路線。此外，原廠將油電控制系統重新編寫修正，使動力輸出更直接與線性，在SPORT模式下更能在出彎時自動提高引擎轉速，提供駕駛所需之出彎動力，大幅提升駕馭樂趣。

安全系統方面，全新IS升級搭載LSS+2.0智動駕駛輔助系統，包含DRCC全速域雷達感應式車距維持定速系統、LTA車道循跡系統、PCS預警式防護系統以及AHB智慧型遠光燈自動切換系統等四大主動安全配備。其中，PCS更新增行經十字路口轉向時，對於對向來車以及行人輔助煞停功能，而LTA亦強化對於道路標線辨識，可輔助駕駛行駛於道路中央，再結合BSM盲點偵測警示、ICS智慧停車輔助及全車八具SRS安全氣囊等完善主、被動安全配備，車艙內導入全新之8吋多媒體資訊整合系統，包含觸控功能以及Carplay與Android Auto智慧型手機連結功能，大幅提升便利性。

全新IS 300h依配備規格分為豪華、頂級與F-SPORT共三個等級，建議零售價自189萬元起，較前代下調41萬元，全力衝刺銷售業績。

(工商 )