國際著名藥廠莫德納公司(Moderna Inc MRNA.O)在星期一發表新冠疫苗後期臨床試驗中期數據，其保護力達到94.5％的有效率。是繼輝瑞藥廠(Pfizer)後，第2家宣布新冠疫苗接近成功的藥廠，並且莫德納的疫苗不必超冷藏，推廣上更有優勢。

路透社報導，上星期，輝瑞公司是最快發表新冠疫苗效力的研發者，顯示出90％以上的有效性，如今莫德納也傳出好消息，因此美國可能會在12月份，批准兩種疫苗在緊急用途，年底可提供多達6000萬劑疫苗。

只要一切順利，明年美國政府可能從這兩家疫苗生產商，獲得超過10億劑疫苗，這絕對夠全美3.3億居民的需求。

目前新冠病毒在全球已感染了5400萬人，並致死130萬人。隨著冬天來臨，全球的COVID-19疫情有上升的趨勢，病例數量激增，並使一些歐洲國家重新封鎖，正是需要疫苗好消息的時刻。

莫德納總裁史蒂芬·霍格（Stephen Hoge）說：「我們即將擁有一種可以阻止COVID-19的疫苗。」

莫德納疫苗的主要優勢在於，它的保存只需標準冰箱溫度(攝氏2~8度)即可，至少保存1個月，如果是在-20度的冰凍環境，保存更可長達6個月。

相對的，輝瑞的疫苗必須在-70度的溫度下運輸和儲存，這是南極冬季的典型溫度。要是在標準冰箱的情況下，它最多只能儲存5天。

莫德納疫苗的中期分析，是給3萬人進行臨床測試，28天注射2次，試驗參與者當中，有95例感染，其中90人施打的是安慰劑，只有5人是疫苗測試者，因此成功率95%。

莫德納疫苗有一些副作用，大多數副作用是輕度至中度。然而，很大一部分志願者在施打第2劑後，感到副作用更嚴重，包括10％的人表示疲勞感相當嚴重，會影響日常活動，另有9％的人感覺全身痠痛與無力。不過，莫德納公司表示，這些現象大多數都是短暫的，他們也不是得病，而是免疫反應。

莫德納與輝瑞的疫苗製作，並不是以往傳統的「弱病毒法」或「死病毒法」，而是最新式的訊息-核醣核酸(messenger RNA簡稱：mRNA)製作的，這是一種強大的基因設計工具，疫苗製作速度更快。

莫德納藥廠解釋，他們使用mRNA技術製作疫苗，是製作一種有點像病毒特徵的RNA片段，它會引發免疫系統，我們身體就會對應生成有效力的抗病毒蛋白，從而達成免疫力。

(中時新聞網)