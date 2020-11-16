《孤味》口碑發酵，票房持續發燒。（威視電影提供）

入圍本屆金馬獎六項大獎，由陳淑芳、謝盈萱、徐若瑄、孫可芳、丁寧等金獎陣容主演的電影《孤味》在11月6日正式上映後，靠著不斷發酵的超強口碑催出亮眼的票房佳績！繼首週末狂賣1800萬後，口碑延燒全台，第二週週末票房比首週末逆勢成長20％，全台累計至昨(15)日已破4700萬，蟬聯雙週國片票房冠軍！不僅如此，上週六(14)在金馬影展放映後，深受影展觀眾們喜愛，直接衝上觀眾票選排行榜第一名，徐若瑄也在臉書感謝影迷：「謝謝大家對《孤味》的支持與喜愛！！更感謝所有媒體的大力支持，有你們用心的報導，才讓海內外更多人認識我們，希望大家能繼續愛《孤味》！」

電影溫暖而觸動人心的劇情，讓許多觀眾看完感動不已，紛紛在社群網站狂刷好評：「今年貢獻最多眼淚的電影！」「看完時口罩都吸滿眼淚鼻涕了啦！」甚至有不少人決定再帶爸媽進戲院二刷、三刷！而主演陳淑芳也再加碼承諾，除了票房破6000萬就要炸蝦捲回饋粉絲，若順利破億，願意再開金嗓獻唱這首催淚金曲。

除了一般觀眾深受感動，眾多明星看完都激讚力推，「零負評女神」林依晨特別現身戲院觀賞並推薦：「希望大家都能來看這部很有愛的電影！」宋芸樺看完電影也感性表示：「從電影中可以獲得家庭的溫暖和釋懷！」金鐘視后柯佳嬿都感動直呼：「這是最浪漫的家庭故事，我哭掉好多衛生紙！」

(中時 )