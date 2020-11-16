市面上吹風機琳瑯滿目，有些講究的人，甚至會赴日本買高檔品牌回台灣使用。網友好奇發問，吹風機的外型、功能看起來都差不多，為什麼價格天差地遠，到底有什麼不一樣？

一名網友在PTT發文，日前他前往賣場挑選吹風機，發現架上各式各樣的型號、品牌，讓人看得眼花撩亂，而且價格落差很大。原PO納悶，吹風機到底差在哪？「我自己是游泳池那種就很夠用的人」。

網友熱烈回應，尤其女性網友更專業，「貴的千萬不要試，一試就回不去了」；女網友強調，「貴的吹風機，就是快乾跟吹起來順不毛，非常明顯的差異」、「基本差在功率、風力吧，有些女生特別在意膠原蛋白、負離子」、「有負離子的吹起來，和一般雜牌比差很多」、「最重要的是安全問題，便宜的容易有燒焦味」。

有網友點出關鍵，認為長頭髮使用特別有感，「差在吹完會不會炸毛啊！長頭髮超明顯」、「好的吹風機吹的時間只要一半，而且髮質不會變差，女生長頭髮一吹半小時，幾千元划算」、「男生沒差，短頭髮隨便吹」。

(中時新聞網)