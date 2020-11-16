新冠疫情讓原本就脆弱的全球經濟步入全面衰退，美股更在3月股災之際一度吐回川普擔任總統以來所有漲幅，但隨著美國聯準會(Fed)與美國財政部聯合救市下，美股強彈，外界也好奇這些華爾街投資大佬的績效表現如何。全球最大對沖基金橋水(Bridgewater Associate)創辦人達里歐(Ray Dalio)在第三季表現出爐，顯見其對新興市場的興趣。

橋水基金最新規模為1401億美元，雖較去年1638億美元大幅縮水約237億美元(約6827.97億元新台幣)，但仍是全球最大的對沖基金。

據《新浪財經》報導，隨著13F報告陸續出爐，今年第三季末橋水持倉總市值為83.15億美元，從上季末表現來看，從59.61億美元大幅成長39.49%，根據外國財經網站whalewisdom統計，橋水Q3建倉的部位包括130個標的，增持276個標的，出清276個標的，減持18個標的。

從橋水Q3投資組合10大持倉部位來看，橋水建倉3檔新興市場ETF，並增持MSCI新興市場ETF 232%、直至Q3末持有約435.53萬股；同時，橋水Q2大量買進的2檔黃金ETF，仍名列前10大。至於SPDR標普500 ETF (SPY)和iShares核心標普500 ETF〈IVV〉則是遭到拋售，後者減持規模更達63%。

個股方面，沃爾瑪(WMT)、寶潔(PG)為新建倉標的，阿里巴巴從今年Q2曾為橋水前10大持股後，Q3再度增持阿里巴巴。阿里巴巴也成為橋水持有第4大持股，更是第1大持有個股。

若擴大到前30大來看，橋水Q3增加對零售業巨頭的持股，包括可口可樂、百事可樂、嬌生(Q3建倉)；中概股部分，好未來、新東方等股票也被大幅增持。

(中時新聞網)