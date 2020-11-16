臉書（Facebook)一向是熱門的社群媒體應用程式（App），不少App曾向它挑戰失敗，但目前有TikTok（抖音海外版）、Parler、Discord及OnlyFans已成為新興的社群媒體應用程式（App），其獨特的產品可能威脅到臉書（Facebook）在社群媒體市場的主宰地位。

根據《CNBC》報導，在美國大選過後，數百萬用戶爭相註冊Parler，這個新興的社群媒體App，已迅速成為保守派的避難所，以躲開了他們認為來自Facebook和Twitter的審查制度，這兩家公司標示警告或隱藏川普總統和其他人質疑2020年總統大選結果的貼文。

這股註冊的熱潮，在上周初將Parler推上Apple App Store免費應用程式排行榜的第一名。這註冊數激增的現象，不禁令人想起其他社群媒體新貴，試圖開發臉書缺乏的關鍵市場，例如青少年熱愛的Snapchat或短影音TikTok。

報導指出，但是挑戰臉書絕非易事，許多App都因此而陣亡。包括它旗下Instagram（Ig）及WhatsApp在內的眾多服務，臉書每月擁有超過30億用戶，沒有其他社交媒體平台可以和它相提並論。此外，該公司還複製關鍵功能並且用以阻止用戶離開，抵禦了許多潛在的挑戰者。但仍有些新興社群媒體表現亮眼，其中有四家最有可能威脅到臉書的主宰地位：

一、TikTok

TikTok是臉書在社群媒體最大的威脅，這個由用戶產製的大陸短影音App近年來廣受用戶喜愛，由於這個App顯示其他用戶不斷放上去的跳舞、唱歌、開玩笑或是引人入勝的擴增實境視覺效果的影片，在過去的幾年來，TikTok已成為青少年用戶最喜愛的App之一。

根據App Annie的數據顯示，TikTok和大陸國內的抖音在9月合計擁有9.8億活躍用戶，高於一年前的6.7億，可望在2021年突破10億大關。

臉書已注意到TikTok的快速成長，並在8月在全球推出Reels做為回應，Reels是Ig上模仿TikTok的功能，就像臉書透過在Ig上引進故事來擊退Snapchat，現在用來因應TikTok的威脅。除臉書之外，TikTok還因為母公司字節跳動（總部位於大陸）有資安疑慮，正面臨監管方面的挑戰。

二、Parler

根據Parler營運長Jeffrey Wernick發布的一份聲明，隨著選後註冊人數的增加，Parler的註冊會員總數在上周450萬增至目前約800萬，在活躍用戶方面，已從兩週前的50萬爆增至逾400萬。

就像臉書和推特一樣，Parler提供用戶一個標準的社群媒體功能─有一個訊息流，可在上面查看所關注用戶貼文、照片和影音。 Parler最大的吸引力在於自我定位為與臉書和推特對立的社群媒體。根據這支App在App Store上的說明，「 Parler是一個無偏見的、言論自由的社群媒體，致力於保護用戶的權利。」

然而，Parler並非第一個專門針對保守派的社群媒體應用程式。四年前出現的Gab也是一款標榜相同主張的App，Gab的用戶數原本持續在增加，直到2018年10月匹茲堡猶太教堂槍擊事件造成11人死亡的慘劇為止，因為行兇的槍手鮑爾斯（Robert Gregory Bowers）在槍擊事件發生前一小時在他的Gab頁面上發布貼文。

在那起槍擊事件後，Gab被其管理服務提供商和支付處理商拋棄，迫使該服務下線，至今仍未恢復。擁有超級保守的用戶群的Parler必須戒慎小心，在讓用戶擁有自由言論之際，同時須防止其線上活動最終導致離線事件、進而導致這個App關閉。

三、Discord

另一個快速成長的社群應用程式Discord，可讓用戶建立「伺服器」，使朋友可以掛在文字聊天室或是語音、視訊通話聊天。這個App在電玩遊戲玩家中特別受歡迎，他們使用語音和視訊通話功能與朋友聊天，同時能在線上玩遊戲。

Discord說，該公司每月活躍用戶已超過1億，比去年11月的5,600萬增加了近79％。Discord聲稱，該公司不是社群網絡，而是通訊服務，它完全不同於與其他社群應用程式，因為它不投放廣告，也不靠演算法動態消息來顯示用戶的內容。反之 ，Discord透過向用戶收取每月9.99美元的Nitro訂閱費來賺錢。

Discord可能不認為自己是社群媒體應用程式，但臉書顯然看到了威脅。臉書愈來愈注重將電玩遊戲當成其服務的關鍵部分，提供即時串流媒體服務、雲端遊戲，以及可容納50人的團體視訊通話。

四、OnlyFans

OnlyFans是這些社群媒體威脅中唯一實際上並沒有提供行動應用程式者，這是因為OnlyFans已成為用戶銷售原生成人內容的首選地，但Apple禁止在App Store使用這個App。

儘管沒有應用程式，但OnlyFans在過去一年顯著成長。今年稍早碧昂絲（Beyonce）在說饒舌歌曲中提到它，而TikTok和Ig用戶經常張貼鏈結，將其追隨者引導至OnlyFans帳號。

OnlyFans未透露其每月活躍用戶的數量，但該App的總用戶數為7,500萬，製造者有100萬，高於五月有3,000萬用戶和45萬製造者。

儘管OnlyFans主要以用於訂閱和購買成人內容而聞名，但仍有一些人使用該應用程式銷售訂閱和張貼非色情內容。

對臉書而言，OnlyFans是非常獨特的挑戰。臉書從創立以來一直禁止使用色情服務，如果突然決定更改其政策，將不能有iOS應用程序。透過採取成人內容路線，OnlyFans似乎已經打造了一條護城河，以防止臉書沿用對付Snapchat和TikTok的手法，模仿OnlyFans的服務。

(中時新聞網)