統計顯示近一周整體固定收益型ETF資金仍續淨流入24.7億美元，以歐洲固定收益型ETF的5.9億美元最多，新興市場及全球固定收益型ETF分別淨流入5.8億及5.4億美元居次，新興當地貨幣固定受益型ETF淨流入2.3億美元，但美國固定收益型ETF淨流出3.8億美元。

以投資信評類別觀察，投資等級債ETF，近一周轉為淨流入12億美元，高收益債券ETF小幅淨流出0.4億美元。富蘭克林證券投顧指出，新冠疫苗好消息下，市場樂觀中仍應保有風險意識，建議採取股債兼備布局，同時涵蓋美股與新興市場的多元策略，網羅後疫情時代下的投資契機，更有利因應未勢變化。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，經濟的快速復甦已經反映在目前的風險性資產價格上，未來疫情的第二波感染可能導致復甦的風險偏向下行。公司債相較於同樣到期年限的公債，可提供多元化收益來源和額外的收益，策略上靠攏短存續期間的券種，審慎看待低評級債，如高收益債券的前景。

(工商 )