輝瑞新冠疫苗試驗數據報喜，儘管產能及運送仍具挑戰，且央行官員謹慎看待疫苗研發，並示警後續經濟仍將面臨挑戰，但市場風險情緒大幅改善，輔以價值股回神，掩蓋確診激增和經濟數據疲弱的雜音，支撐近一周全球股市收高，整體股票型ETF資金近一周淨流入360.5億美元。

統計顯示，資金主要流入美國與全球股票型ETF，近一周分別淨流入236.7億與57.5億美元，日本股票型ETF淨流入21.8億美元，亞太及新興市場股票型ETF分別淨流入27.5億、13.4億美元，大陸及歐洲股票型ETF分別淨流入6.5億和3.5億美元。

富蘭克林證券投顧分析，輝瑞／BioNTech新冠疫苗試驗結果報喜且防護力遠超出預期，為市場注入強心針，並帶動盤面強弱勢主流易位，資金拋售科技股轉進能源等循環類股。惟考量疫苗從試驗成功、獲得批准使用、生產到大規模接種仍需要一段時間，加上近期全球秋冬疫情嚴峻，對全球經濟前景仍將帶來挑戰，所幸聯準會等全球央行仍將維持低利寬鬆，有助發揮下檔支撐。

富蘭克林證券投顧認為，在疫苗大量問世前，預期全球航空旅遊等經濟活動，仍難立即回到疫情前水準，短期價值型股票轉強應視為跌深反彈，非多頭主流易位，健康的類股輪動有助延續股市多頭。長線仍較看好科技及生技醫療產業的發展潛力，短線休息提供加碼機會，但隨著2021年疫苗進展加速，價值型股票挾低基期與轉機優勢有機會補漲，可與成長型產業搭配操作，拓展投資組合的獲利空間。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭．包爾表示，儘管選舉結果對經濟有潛在影響，但新冠疫情仍是市場及經濟背後的主導力量，直到度過新冠疫情之前，美國乃至於全球的經濟仍將面臨不確定性。但目前整體環境有利股市表現，對美國市場看法樂觀，看好美國成長股在低利率、相對低通膨的環境中將繼續表現良好。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯指出，短期市場面臨波動，更突顯以長遠眼光看待創新的重要性，根據研究機構IDC預測，整體雲端市場規模在2024年上看1兆美元。現階段布局雲端運算概念股，從市場潛力、產業結構、公司的競爭優勢及財務體質多面向評估個股的投資價值，尋求長期科技產業的成長及投資機會。

(工商 )