美國總統川普在敗選之後僅餘的10周任期中，已開始進行國防與安全部門人員的大清洗。美媒警告，川普的作為極端危險，俄、中、伊朗與北韓都可能出現不利於美國的情勢誤判，尤其是亞洲的風險最大，台海發生軍事衝突是其中最可怕的情況，大陸可能會對台灣進行的小規模軍事突襲，並製造網路與電信中斷、港口封鎖、股市暴跌的困局以教訓台灣，台海衝突會因此迅速升級。

《紐約時報》專欄作家紀思道(Nicholas D. Kristof)撰文指出，美總統權力交接的過程，對全世界都堪稱是危險時刻，尤其將離任的總統否認將要離任，同時大量解雇高層國防官員時。

紀思道表示，目前被解雇的有國防部長埃斯珀(Mark Esper)和其他幾名政府高級國家安全官員。新任命的官員包括極端主義者，以及曾被國家安全局反對的強硬派人士。傳言甚至說，清洗行動可能會繼續下去，聯邦調查局局長雷伊(Christopher Wray)和中央情報局局長哈斯佩爾(Gina Haspel)也將被免職。

文章指出，新的任命可能會增加對伊朗採取激進行動的風險。整個五角大廈文職領導官員被砍掉後，前北約司令斯塔夫里迪斯(James Stavridis)評論道，「在北京、莫斯科、德黑蘭和平壤，他們肯定會擊掌雀躍。」其中伊朗與北韓可能出現誤判，中國大陸可能會在香港問題，甚至更糟糕的是在台灣問題方面採取更激進的行動，而俄羅斯可能產生發起重大網路攻擊的念頭，最大的風險全部集中在亞洲。

紀思道說，最可怕的或許是大陸對台灣採取行動。習近平可能想發出信號，美台任何關係深化都將付出高昂的代價。而且習近平可能更願意在過渡期內釋放這個信號，這樣拜登就不會被迫做出回應。

紀思道指出，危險性較高的可能不在於大陸對台灣發動全面入侵，而是採取較小規模的警告行動：切斷網路海底電纜、網路攻擊製造停電，阻礙船舶進港造成投資者驚慌、股市下跌。這麼做是要給台灣一個教訓，但台海衝突可能會此迅速升級，因為台灣要中國大陸為這種霸凌行為付出代價。

史丹福大學胡佛研究所的中國問題專家易明(Elizabeth Economy)指出，「北京可能認為，對台灣外島採取行動的時機已經成熟，但是如此可能會犧牲拜登上台後美中關係緩和的機會。」北京也應該意識到，任何挑釁都可能適得其反，導致美國和台灣之間的關係更緊密。

易明指出，一個不太讓人放心的跡象是，事實證明中國大陸願意為邊界爭端犧牲與印度更廣泛的關係。至於伊朗，大多數專家認為，除非五角大樓新任命的強硬派要激怒它，否則挑釁更可能來自華盛頓，而不是德黑蘭。

文章引述國際危機組織(International Crisis Group)主席羅伯特·馬利(Robert Malley)的話說，一個普遍的風險是，各國政府可能傾向於馬上實施積極措施，而美國卻無暇旁顧。「任何過渡時期都會帶來外交政策風險」，馬利說，「但涉及川普的過渡時期無疑會放大這些風險。」

(中時新聞網)