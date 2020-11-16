新北市一名女大學生到男同學租屋處借浴室盥洗，沒想到男同學竟然趁機打開浴室門，全裸衝進去要看女同學的裸體，而且不顧對方緊張害怕，出手硬要把背對他的女同學轉過身來，行徑變態。這起案件經過新北地方法院審理判決，依強制猥褻罪判處這名男大生有期徒刑8個月，不得緩刑。

張姓男大生是在去年11月間，和女同學相約騎自行車到桃園大溪老街，並告知女同學回程可以在他租屋處沖澡。當天女方進入浴室之後發現沒有熱水，出聲詢問。男大生幾次回應要幫她看一看，都遭到女方拒絕。不料，男大生卻脫掉衣物，然後強行打開浴室門鎖，企圖推開門進入浴室。女同學花容失色尖叫卻無力抵擋，男大生進入浴室後不但肢體碰觸女方，還出手企圖把背對他的女同學轉過身來看。女大生趕緊衝出浴室，著裝逃離到警察局報案。

新北地院審理時認為，張姓男大生不顧女方反對做出猥褻行為，侵害女同學身體自主權，對女方身心傷害影響甚鉅，儘管他於檢警介入調查後坦承犯行，但因兩人至今仍未達成和解，審理終結依強制猥褻罪判處有期徒刑8個月，不得緩刑，可上訴。

(中時新聞網)