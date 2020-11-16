中信兄弟老將周思齊今年22支全壘打創下個人歷年新高，以39歲年紀再創巔峰，更全票獲選為最佳十人指定打擊，他提到自己多年沒得獎，當然相當開心，不過也隔空喊話希望「誇張成績能換到誇張合約」，至於是否申請自由球員還在考慮。

周思齊坦言沒有預設自己會拿獎，因此得獎相當開心，「今年打破自己紀錄、各項數據都有成長，比賽可以反應訓練，表示自己堅持十多年有成果。」入圍年度MVP周思齊也相當高興，「我是三望二搶一，很不錯啊，我40歲還可以跟32歲德保拉、23歲林安可一起PK，我滿屌的，反映運動科學的進步。」

周思齊還沒有想過自己還能打幾年，「能打就繼續打，今年打出大家都說誇張的成績，希望領隊可以給我誇張的合約。」周思齊今年再度取得自由球員資格，不過是否要申請還在考慮，「20號以前要申請，同時各隊還有18人保護名單，看起來我申請無論對自己或對球隊來說都是利多。」

周思齊強調自己還是希望穿兄弟球衣，「這是我最喜歡的球隊，但就看誇張成績能不能換到誇張合約，去年也被扣很多薪水。」

(中時 )