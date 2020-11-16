台北市刑事警察局偵查隊，今（16）日破獲天道盟太陽會雲林分會，當場逮捕25歲分會長潘姓男子、29歲副會長廖姓男子，以及分會其他成員13人，除了逮到分會長，現場也查獲球棒、K盤、左輪道具槍、兩把電動長槍等犯案工具，大多是用來暴力討債。

根據刑事局指出，雲林分會會長潘男，家中經營植苗場，收入及經濟條件相當不錯，但潘男對繼承家業沒有興趣，轉而經營高利貸、暴力恐嚇討債，徵收許多小弟幫忙「做事」；且高利貸與「吸血蛭」無異，放款金額以每月收取5分利率營利，有一名被害人今年4月向分會借錢，至今還在還利息。

不僅專門暴力討債，今年6月潘男在小吃店與店家發生糾紛，潘男趁有酒意，對空鳴槍並恐嚇對方「店到底還要不要開」？更囂張的是，還有小弟持兩把步槍，前往西螺果菜市場欲強押仇人，附近民眾報警，才沒被擄走。

刑事局監控多時，於11月9日持搜索票、拘票到雲林，同步檢肅潘、廖及其他11名幫眾到案，而訊後將全案依違反組織犯罪防制條例、槍砲彈藥管制條例、妨害自由、恐嚇、重利等罪移送雲林地方檢察署偵辦。

(中時新聞網)