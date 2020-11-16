現代（HYUNDAI）汽車總經銷南陽實業16日宣布，預計明年第一季上市的輕型商用車小霸王Porter新改款，提前從即日起展開預售。

南陽實業介紹，新改款Porter最主要變更處在於引擎調教並新增尿素系統，效能進化符合六期排放標準，且同步針對外觀、內裝質感再精進，乘坐舒適性與便利操控感更上層樓。即日起，開放預購新小霸王Porter PRO，預接單售價72.8萬元起。

(工商 )