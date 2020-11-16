Porter新改款明年Q1上市 南陽實業提前展開預售 21:132020/11/16 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 現代（HYUNDAI）汽車總經銷南陽實業16日宣布，預計明年第一季上市的輕型商用車小霸王Porter新改款，提前從即日起展開預售。 南陽實業介紹，新改款Porter最主要變更處在於引擎調教並新增尿素系統，效能進化符合六期排放標準，且同步針對外觀、內裝質感再精進，乘坐舒適性與便利操控感更上層樓。即日起，開放預購新小霸王Porter PRO，預接單售價72.8萬元起。 (工商 ) #系統 #Porter #新改款 #南陽實業 #現代 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高回報伴隨風險 投資普洱須用功 04:102020/11/16 產業財經 外來人口統一證號明年改制 移民署移師台中新社宣導 14:272020/11/15 生活 符合六期標準 Hyundai Porter Pro預購開跑 明年第一季上市 11:432020/11/16 汽車情報-汽車新聞 可惜，都沒有量產！Porsche公佈私藏已久未公佈概念車款 09:572020/11/16 汽車情報-主題企劃 《電腦設備》勤誠砸22億元嘉義新建廠 拚明年10月完工 09:252020/11/16 財經 第6屆鐵路便當節 臺日瑞法30家業者參展 04:102020/11/16 產業特刊 台塑汽車將推自有品牌電動卡車與電動中巴 10:112020/11/16 財經 LUXGEN URX 7人座樂活款 一車三用 04:102020/11/16 時尚消費 滿足內心暢馳慾望的「超能」旅行車，2021 Škoda Superb Combi SportPlus 4X4 2.0 TSI 10:442020/11/16 汽車情報-新車試駕 勤誠嘉義新廠動土 明年10月完工 09:102020/11/16 財經 財經熱門新聞 台灣成孤鳥 高雄傳產聚落慘了 - 日報 存股族小心 這檔金融股要打呆帳 專家爆2大要害 - 財經 陸企5年前誇口「買下台灣所有半導體廠」現怎樣了？謝金河曝驚人變化 - 財經 2關鍵原因 傳蘋果部分肥單 將被台積電死敵搶走 - 財經 紓困4.0來了！製造業補貼薪資與營運156億 即日起申請至2／1 - 財經 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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