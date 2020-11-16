裕隆日產汽車（2227）善盡社會責任，邀請台中市大新國小及大明國小六年級代表師生參與，挑戰今年度「NISSAN小戰神任務」，寓教於樂的參訪活動，於裕日車三義總公司再現。

裕日車表示，「NISSAN小戰神任務」現場特別展出NISSAN知名跑車370Z，並安排師生親臨專業試車跑道試乘NISSAN新世代獵駕ALL NEW SENTRA及電動車款LEAF、實地走訪車輛生產工廠及製程，更於「車之道體驗中心」近距離瞭解車輛焊接、鈑金與噴塗過程等車輛生產知識，活動當天所有師生親身接觸第一線汽車工業運作，體驗汽車產業的活力與創新。活動最後每位參與師生皆獲頒「NISSAN小戰神證書」，表揚學生成功完成任務，也代表新一屆NISSAN小戰神正式誕生，現場氣氛熱鬧溫馨，充分體現NISSAN創新精神。

裕日車指出，公司長期致力於培育優秀年輕人才，善盡企業社會責任，疫情期間，許多基層學校面臨校外教學活動停擺、教育資源中斷等困境，裕隆日產汽車為持續支持社會公益、落實企業社會責任，並能讓更多小小種子能夠從小開始喜愛汽車，今年持續投入資源辦理「NISSAN小戰神任務」，分別邀請台中市大新國小及大明國小六年級代表師生至裕日車三義總公司，參與挑戰豐富有趣的特色關卡與體驗活動，近距離瞭解汽車產業和生產過程，並透過特殊且創新的「NISSAN小戰神任務」活動，感受NISSAN創新精神，期待啟發參與學生成為汽車產業卓越且創新的未來小戰神。

裕日車表示，為培育汽車工業優秀人才，激發汽車產業創新能量，一直以來不遺餘力投入資源，深耕台灣汽車專業教育，自2005年起已舉辦共十屆「裕隆日產汽車創新風雲賞」競賽活動，繼2018年首次試辦創新規劃的「NISSAN小戰神任務」，迄今持續邀請國小師生參與「NISSAN小戰神任務」，致力汽車產業人才培育向下紮根，除了將資源回饋在地，更希望將汽車產品的美好與魅力傳達給下一代，為未來的台灣汽車產業提前埋下一顆顆潛力種子，提升產業競爭力，進一步發揚創新精神。

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