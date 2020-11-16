校園安全疏失不得！台中市第一警分局分局長孫太康16日表示，今年11月啟動轄區「校園安全環境檢測評估」，記錄各校陰暗路段照明設備改善或新增需求，並到訪轄區14所各級學校，邀請師生、家長及當地居民等人商討校園安全聯防對策，經了解各校需求後，將協助通報相關局處盡速處理。

孫太康指出，針對轄區各學校特性與需求不同，第一警分局自11月4日起全面完成各校「校園安全環境檢測評估」，記錄各校對於陰暗路段照明設備改善或新增需求，檢視校方監視器佈建及提供設置建議；自11月12日起，更逐一到訪轄內14所各級學校，展開校園巡迴座談活動，邀請師生家長、校園志工、當地居民及轄區派出所幹部等研討校園安全聯防因應對策。

為維護校園安全，台中市第一警分局在光明國中舉辦座談會。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

警方表示，在中正國小舉辦的座談會座無虛席，1名林姓家長表示，他相信台中的治安，也信賴警察，積極主動來參加座談會，鄰居還請託他要帶回開會資訊，分享鄰里，一起響應支持社區治安。

在光明國中舉辦的座談會中，校長胡金枝表示，警察與老師扮演的角色相似，無時無刻都在教導人民提升自我意識與知識累積，並感謝警方長期維護校園安全。黃姓學生家長則表示，呼籲家長多關心孩子，並多與老師及警方互動交流，安全不能只靠警察與老師，大家都要盡心盡力。

(中時 )