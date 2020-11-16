國際藥廠莫德納（Moderna）周一發表新冠疫苗後期臨床試驗中期數據，保護力達到94.5%的有效率，是繼輝瑞（Pfizer）後，第2家宣布新冠疫苗接近成功的藥廠，且莫德納的疫苗不必超冷藏，推廣上更具優勢。

台灣感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民表示，Moderna與BNT都屬mRNA疫苗，這兩支疫苗的有效性表現相差不多，都超過九成並不意外，「不過Moderna在第一期臨床試驗時的副作用很大」。黃立民認為，現在的報告副作用有小一點，算是不錯的進步。

黃立民指出，這支疫苗現在的報告等於是解盲後的結果，估計完成第三期臨床試驗的成績不會相差太多，但無論是Moderna與BNT疫苗都要在低溫下儲藏，雖然Moderna僅需零下20度，但相較國內一般疫苗存放在4到8度的環境，仍有冷鏈上的難度；但比BNT好一點。

《路透》報導，美國政府很可能會在今年12月，批准兩種疫苗用在緊急用途，年底前可提供多達6000萬劑。只要一切順利，明年美國政府可獲得超過10億劑疫苗，夠全美3.3億人需求。

(中時新聞網)