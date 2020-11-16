李國毅出席活動拿起菜刀有模有樣。（粘耿豪攝）

李國毅16日為代言的知名鍋具品牌現身百貨公司週年慶活動，擔任一日店長的他果真發揮師奶殺手魅力，現場擠爆師奶粉。拿起菜刀有模有樣的他，自招因為媽媽姊姊都是廚藝高手，所以他其實不太會做菜，只有「切蔥」還可以，平常較擅長的是煎牛排、煎蛋和煎餃的「煎料理」。被問會不會炒飯？他說在家炒飯非常難成功，還是要用總鋪師那種鍋子才會炒出成功的粒粒分明，「在家裡炒飯很容易變燴飯」！

他睽違三立多年、首度挑戰八點華劇時段的新戲《廢財闖天關》將於明晚（17日）上檔，他表示，到目前為止都拍得滿開心，對收視也沒有什麼壓力，因為他們已經盡全力在拍攝，明天首播出來的成績，不管好與壞都是很棒的訊息，收視好是更大的鼓勵，如果不好也能即時檢討原因，「我們都很希望可以拍出讓大家看了放鬆療癒的戲劇，不管怎樣都很期待！」網友留言他都會看，因為觀眾意見本來就很重要，好的評價會是很好的鼓勵，不好的就再評估、檢討。可惜的是他明晚還有夜戲要拍，因此無法準時守在電視機前看首播。

李國毅坦承自己只會切菜，廚藝不太行。（粘耿豪攝）

由於這是三立電視台繼《天巡者》之後，近期第二部與神怪題材相關的作品，未上檔已被網友揶揄是把《戲說台灣》從台灣台搬到都會台，李國毅聽了驚訝地說：「後製特效很貴耶！這些都是昂貴的成本。希望大家還是以鼓勵代替責罵，而且我們本來就不是以特效在宣傳的戲，主要是要讓大家抱著開心的心情觀看，看完覺得療癒輕鬆！」

他出席活動現場人潮塞爆，笑說自己平常連要逛個百貨公司都有點難，但因為出席活動，一年應該會到百貨公司10幾次，每次都是利用路過的空檔看看有沒有什麼好貨，前陣子雙11購物節，他也為爸媽家網購了兩台高檔除濕機和一台空氣清淨機。代言的品牌廠商日前送他一組刀具，他笑說，本來刀具應該孝敬媽媽，「但它太漂亮了，我就自留家裡，漂亮的刀具鍋具會鼓勵你，讓你想做菜使用它！」

(中時 )