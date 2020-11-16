行政院發言人丁怡銘誣指台北市牛肉麵節冠軍用萊牛，引發一連串失言風波，延燒多日後，15日晚間請辭獲准。資深媒體人陳揮文今(16日)晚在廣播節目中直言，「其實丁怡銘第一時間就應該走，結果沒有走，今天立法院要開會，他躲質詢啦，哈哈，你以為他這麼想走？」

針對萊牛牛肉麵失言風波，丁怡銘發布聲明表示，發言人責任是協助行政院對社會人民進行溝通宣傳，推動政府政策，角色應該是行政團隊的助力，而非團隊的負擔，近日所引起的爭議，因為在野黨刻意政治操作，讓他身為發言人的角色與工作難以為團隊加分，更為避免對行政團隊的政務推動造成困擾，已向蘇貞昌院長提出請辭。而他請辭獲准後，由行政院秘書長李孟諺暫時兼任發言人。

對此，陳揮文在廣播節目《飛碟晚餐 陳揮文時間》中說，今天是立法院內政委員會會議，他躲質詢啦；他更大笑地說，「你以為他這麼想走？立法院藍委磨刀霍霍，所以閃電請辭。」

至於，行政院長蘇貞昌帶丁怡銘親自到店家道歉，還聲稱年輕人知錯能改善莫大焉的行為，陳揮文則批，「第一時間蘇貞昌選擇護短，他是嚴以律人寬以待己，我認為他危機處理不行。」

(中時新聞網)