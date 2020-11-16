在15國簽署由北京主導的RCEP（區域全面經濟夥伴協定）後，《金融時報》發表評論認為，這是中國開始應對美國對華政策新時代，具有突破「美國包圍網」的重大意義。而歐盟則發出了不能自外於亞洲的聲音，法國總統馬克洪特別指出，歐盟面對中美必須發展戰略自主。

德國媒體認為，RCEP標誌全球權力更進一步轉移。它創造了一個新的全球最大自貿區，但該協議不包括美國和歐洲，也沒有確定環境和人權標準。《南德意志報》認為，RCEP簽署象徵著美國只考慮下一步棋，但對手中國則考慮到隨後的4到6步棋。德國《商報》認為RCEP應該成為西方的警鐘！歐盟現在應集中精力與印度進行合作。RCEP簽署將很快迫使美國和歐洲改變對亞洲的看法，歐盟絕不能成為亞洲的局外人。

法國總統馬克洪在接受法國期刊《Le Grand Continent》訪談時就強調，他不認同德國防長「歐洲永遠都需要美國」的觀點，他認為歐洲需要打造自主性，就像美國和中國都要獨立自主一樣。

馬克洪表示，他的原則也適用於和中國的關係，「我相信，歐洲戰略自主需求是很強的」，他並稱中國的一帶一路是非常強大的地緣政治概念，「見證了一個民族的生命力和它的靈魂」。

《金融時報》則分析認為，中國主導的中、日、韓、澳、紐5國與東協於15日簽署RCEP，意味著北京開始為應對美國進行新的全球布局。在中美矛盾日益加深下，中國將加大國際國內雙循環，以預先對不確定的中美關係作出預防和準備。

(中時 )