行政院發言人丁怡銘誣指台北市牛肉麵節冠軍用萊牛，風波延燒多日，丁怡銘終獲准請辭。對此，資深媒體人周玉蔻今(16日)在臉書發文聲援，丁怡銘又不是做了什麼十惡不赦的大壞事，更表示拒吃「皇家傳承」牛肉麵。對此，雲林菜農林佳新連拋3個問題反嗆， 「又一個不會看報告亂栽贓的？」

對於近日各界熱一的牛肉麵風波，周玉蔻發文稱，皇家牛肉麵是這次事件中的受益者，還落井下石很不厚道，並指丁怡銘也沒做什麼大壞事，她甚至還表示拒吃「皇家傳承」牛肉麵，因為她認為「牛肉麵好吃標準太多了，光是萊劑0.001（不也是萊劑牛嗎）就了不起？也太廉價了吧！）」。

對此，林佳新也在臉書上表示，檢驗出殘留萊克多巴胺0.001ppm當然算萊牛，但人家的檢驗報告是「未檢出」，0.001ppm是檢驗最小值，並忍不住直言，「又一個不會看報告亂栽贓的？」

林佳新更連拋三問指出：

1，是驗到0.001ppm不代表完全沒有？要驗更嚴格，最好老闆也脫光驗明正身檢驗過往有沒有加入「明教」習得「乾坤大挪移」過？

2，代謝太快算他好運否則一定有用萊劑？這隻牛最好活過來應訊回答他有沒有吃到萊劑？

3，一定是SGS檢驗廠商出問題？懷疑背後有中國大陸的勢力介入？

網友們也留言回應，「周玉蔻妳就繼續沒關係，就跟著丁怡銘繼續硬拗，現在街亭已失，到時教妳連長安都失了」、「快把牛肉麵的全弄掛叫做小事，那怎樣才算大事」、「看到名字，完全不意外，嗯」。

檢驗出殘留萊克多巴胺0.001ppm當然算萊牛 但人家的檢驗報告是「未檢出」 0.001ppm是檢驗最小值 #又一個不會看報告亂栽贓的？ 1，是驗到0.001ppm不代表完全沒有？要驗更嚴格，最好老闆也脫光驗明正身檢驗過往有沒有加入... 由林佳新發佈於 2020年11月16日 星期一

(中時新聞網)