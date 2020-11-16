大陸電商巨頭京東16日美股盤前公布最新財報，其第三季營收達人民幣（下同）1,742億元，年增29.2％；非美國通用會計準則下（Non-GAAP）經營利潤為53億元，超越上年同期的30億元，年增76.7％，營收、利潤皆勝預期。

華爾街見聞報導，財報公布後，京東美股盤前震盪，一度下跌5％，京東H股16日上漲5.63％，收報368港元創下史上新高，市值也飆升到1.15兆港元。

財報顯示，營收分項方面，京東第三季電子產品及家用電器商品收入933.2億元，年增23.15％；日用百貨商品銷售收入為581億元，年增34.8％。服務收入共達228億元，年增42.7％。其中又以平台及廣告服務收入增長最多，達124.1億元，年增24％。

平台用戶活躍方面，京東第三季年度活躍使用者達4.416億，超越市場預期的4.281億，單季新增用戶2,420萬。

(工商 )