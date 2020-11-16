求才市場逐漸回溫！1111人力銀行16日公布最新統計，10月份線上有效工作機會數來到49萬筆，創下近13個月新高，顯示因疫情衝擊遞延徵才的企業，已逐漸釋出職缺。為提升求職求才市場熱度，1111將舉辦為期兩周的周年慶活動，無論新、舊會員只要更新履歷，就有機會抽到最新智慧型手機iPhone 12。

1111表示，2020年正逢1111人力銀行邁向22周年，即日起至11月30日將舉辦為期兩周的周年慶活動，每周一到周五於1111人力銀行臉書官方粉絲團直播抽iPhone 12，活動期間無論是新舊會員，只要登入系統，更新學歷、經歷等，就有機會抽到最新的iPhone 12。

1111並指出，活動期間還將抽出圓山飯店住宿、福容集團全省住宿券、雲朗觀光集團住宿券、義大天悅住宿券、晶華酒店豪華客房住宿券、台北美福飯店行政客房住宿券，及101雲端體驗券等實用好禮，以及加碼送出13支iPhone 12，邀請求職者關注1111人力銀行中午12點20分的直播節目抽獎活動。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，根據1111人力銀行數據資料庫統計，10月份有效工作機會數來到49萬筆，創下近13個月新高，顯示因為疫情衝擊而遞延徵才的企業，已逐漸釋出職缺，求才市場逐漸回溫，近期有意轉換跑道的求職者，可積極上網更新履歷，不但能掌握最新的職缺訊息，還有機會抱回大獎。

(工商 )