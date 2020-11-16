邊境未開不能出國，但生活一樣要Chill一下，今年全新開幕、國泰飯店觀光事業旗下的旗艦品牌COZZI Blu和逸飯店．桃園館推出「微醺時刻住房專案」質感旅行，即日起至12月30日，入住舒適客房每晚6,000元起，稅與服務費另計，除了依人數贈送自助餐廳「Cozzi Market逸．市集」早餐外，再加贈網美打卡酒吧Blu Bar 精選調酒2杯以及炸物拼盤一份，讓消費者不出國也能感受微醺輕奢風的一泊二食。

COZZI Blu和逸飯店．桃園館開幕至今就深受國人喜愛，以海洋元素打造、更以「海底兩萬里」科幻小說貫穿飯店設計，客房內掛著鯨魚的圓形掛畫，搭配地上鋪的深藍色海波浪地毯，如同搭乘郵輪徜徉在大海之中，帶給旅客全新的住宿體驗。而館內另一大亮點則是船艙造型酒吧「Blu Bar」，以圓弧帶出船艙的造型，內部沙發、抱枕至燈飾，無一不與海洋元素相呼應，塑造陸地豪華潛水艇氛圍，更成為桃園網美打卡好去處。

COZZI Blu和逸飯店．桃園館本次為小資族閨密出遊特別推出的「微醺時刻住房專案」，入住就送價值1,584元的炸物拼盤及調酒2杯。而說起Blu Bar的特色調酒，首推人氣調酒「亞特蘭提斯」，以萊姆酒及伏特加為基底，與藍柑橘糖漿及新鮮果汁的搭配，緊扣海洋神秘夢幻色彩。另一款不能錯過的則是「巴比倫空中花園」，以萊姆酒為基底，伴隨輕飄彩色棉花糖，同樣也是網美拍照打卡的必點調酒。不能飛出國，但生活不能將就，年終時刻推出輕奢旅行，COZZI Blu要讓旅客乘著潛水艇，經歷一趟海底冒險。

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(工商 )