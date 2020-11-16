雙方皆盼望透過此次論壇，讓奧地利及桃園企業交流合作。(秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

雙方皆盼望透過此次論壇，讓奧地利及桃園企業交流合作。(秘書處提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市長鄭文燦今日出席台奧科技論壇桃園場，論壇聚焦綠能科技、智慧城市及軌道建設三大面向，結合視訊及實體座談方式進行，奧地利商務代表辦事處商務代表歐賀曼讚桃園產業基礎豐厚，希望透過此次論壇，讓奧地利及桃園企業交流合作。

鄭文燦說，台奧科技論壇桃園場原訂3月舉辦，因新冠肺炎延至今日，但疫情過後更能展現台灣經濟韌性和特質。奧地利在機械、汽車、航太、生醫產業皆是重要供應鏈，企業具獨特面；桃園在工業、製造業、航空業、物流業、物聯網生產鏈等產業發展完整，桃園推動亞洲・矽谷計畫，促進產業升級，打造虎頭山創新園區，串聯北台灣汽車電子產業供應鏈，提供智慧駕駛、自駕車研發環境與測試場域，及5G試驗場域，朝向智慧、低碳、永續的目標前進。「論壇是個有意義的開始，產業投資的開端。」

歐賀曼說，奧地利面積雖然不大，但吸引許多台灣人到此旅遊，桃園是台灣重要經濟重鎮、科技匯集的地方，擁絕佳的地理位置、完善投資環境、豐富商機，台奧科技論壇訂了綠能、鐵路建設、智慧城市三大討論重點，奧商亦踴躍參與這次論壇，希望藉此能促成奧商、桃園企業間交流契機及進一步的商談。

奧地利聯邦交通創新技術部技術轉讓和安全研究司司長格諾德˙格林也特別錄製影片。格林說，奧地利在機械製造、環境科技、水資源管理等產業表現堅實，期待未來與台灣在環境、交通、能源等領域交流，找出問題的解決方案，不僅可以創造商業機會，實現更寬廣的合作願景。

鄭文燦介紹，桃園曾榮獲 ICF 全球智慧城市首獎，透過智慧消防、智慧救災平台、智慧路燈、智慧水情監測APP及市民卡應用，落實智慧治理，2020年主辦 ICF Top 7 國際智慧城市頂尖論壇，與來自澳洲、巴西、加拿大、西班牙、日本及美國的智慧城市代表齊聚交流，分享桃園發展智慧城市的經驗。

鄭文燦也強調，「三心六線」為本市軌道路網發展願景，規劃機場捷運增設A14站、機場捷運延伸中壢站、捷運綠線、綠線延伸中壢、捷運棕線、三鶯延伸線及台鐵地下化等7項建設案，將整合桃園區、中壢區及航空城特定區等3個都心發展。其中，捷運綠線、延伸中壢火車站及增設A14站等3項已開始施工，其他4項在綜合規劃階段，相信未來可借鏡奧地利在軌道建設的豐富經驗並創造更多台奧投資機會。

桃園市政府秘書處長顏子傑表示，桃園正積極發展綠色城市，更制定「桃園市發展低碳綠色城市自治條例」，期盼透過本次論壇，深化軌道、綠能及智慧城市高端技術的合作交流，以智慧治理實現桃園永續城市目標，線上視訊座談企業間交流更是精彩可期。

(中時 )