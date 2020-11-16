台灣大學今依台北高等行政法院裁定，同意東華大學前學生會長許冠澤註冊建築與城鄉研究所碩士班；對此，東華大學晚間7點半發出聲明，強調將依法據理抗告，並誠盼許能繳納違規處理費，完成離校手續。

許冠澤日前考上台大城鄉所，依規定必須繳交大學畢業證書正本，補繳期限至11月14日，卻因就讀東華大學期間，不滿校方對學生機車違停規定，未繳清車輛違規處理費，至今仍未收到大學畢業證書，因此為此聲請假處分，北高行裁定認為，確有必要緊急保護許冠澤權利，裁准假處分。

裁定書指出，許冠澤因未繳清車輛違規處理費，而無法辦理離校手續，此爭議目前正循訴願審理中，東華大學是否違法有待訴願案決定；若因東華拒發畢業證書，而使許入學資格遭註銷，將受有重大損害且難回復，因此裁定准予假處分，要求東華大學發畢業證書。

東華大學晚間7點半發出聲明指出，9月16日曾發給許冠澤「畢業證明書」，且經台大回覆畢業證明書「已載明許同學109年6月符合人文社會科學學院社會學系學士班畢業資格」，未辦離校手續並不影響台大109學年碩士班入學資格。「足證是否發給畢業證書正本，完全沒有影響許生在台灣大學入學或使用各項資源之資格，自然沒有假處分的緊急不可回復的狀態存在。」

東華大學最後也強調，「將就北高行裁定依法據理抗告，並誠盼許同學能來校繳納違規處理費以完成離校手續，當依規定核發學位證書」。

(中時 )