氣象局表示，明各地高溫東半部約26-27度，西半部可以來到28-30度，總體而言各地都是多雲到晴的好天氣。(氣象局提供)

根據氣象局預報顯示，明(17)日天氣和今天類似，台灣附近風場為偏東風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面的東半部地區及基隆北海岸有局部短暫雨。氣溫方面，各地清晨低溫約20-23度，高溫部份在東半部約26-27度，西半部可以來到28-30度，總體而言各地都是多雲到晴的好天氣。

氣象局預報員葉致均表示，明天大致與今天類似，原因係風場開始以東風為主，後期還有些東南風也會帶來相對溫暖的空氣，另外水氣也減少，除了基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，大台北地區亦有零星短暫雨外，其餘地區為多雲到晴。

溫度方面，明天各地清晨低溫約20-23度，白天東半部高溫約26-27度，西半部為28-30度。

葉致均指出，周五(20)有一道鋒面通過北部海面，屆時東北風稍增強，東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，其他地區仍為多雲到晴。

另外依照目前降雨趨勢來看，西半部水庫水情告急的情況尚未有改善跡象。

(中時 )